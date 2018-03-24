Модные дизайнеры променяли мех на чешую и коноплю

Носить меха в Европе уже не модно и не статусно. Каракуль и норка скорее говорят о плохом вкусе хозяйки, а не о богатстве и успешности. Приживется ли новый тренд у нас?

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В мире моды переполох, отказ от натурального меха ожидали от кого угодно, но не от итальянского дом Версаче. Кажется, ни одну их коллекцию невозможно представить без пушистых бомберов и шубок. И вот как гром среди ясного модного неба разразилось заявление главы модного дома Донателлы Версаче: «Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду».



Ненароком обмолвилась об этом на страницах глянца и понеслось. Но как такое возможно? Ведь 40 лет ее брат Джаванни Версаче использовал меховые акценты. Неужели сейчас меховым фабрикам пора подсчитывать убытки?



На открытии резиденции Карла Лагерфельда в Москве в воздухе витал немой вопрос: быть или не быть натуральному меху в новом сезоне? Директор Дома моды Лагерфельда объясняет: после череды акций протест в самом центре Парижа всем стало понятно — назад дороги нет.



Модные тенденции даже подкрепились буквой закона. Три дня назад Наблюдательный совет Сан-Франциско проголосовал за запрет на продажу в городе меховых изделий. Продавцов меха охватила паника.



Но что скажут русские? И готовы ли богатые и знаменитые променять нарядные натуральные меха на их подобие? Ответы на эти и другие вопросы — в материале корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.

