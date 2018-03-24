Будущий президент России вышел на связь после загадочного предсказания

Молодой человек по прозвищу Ной, который утверждает, что является настоящим путешественником во времени, уверенно заявляет, что Трамп останется на второй срок, а следующим президентом России будет некий Геннадий Коломок. Можно было бы подумать, что это шутка. Но человек по фамилии Коломок вышел на связь с НТВ и заявил: да, он и есть тот самый Коломок из будущего.
После того, как таинственный человек, скрывая свое лицо и изменив голос, заявил на весь мир, что прибыл в наше время из 2030 года и сделал свое предсказание о будущем президенте России, имя «Геннадий Коломок» облетело Интернет.
Теперь люди, называющие себя этим именем, стали появляться по всей России — в Петербурге, Москве, Пензе, Воронеже, Находке. Кто-то из них говорит, что в будущем собирается баллотироваться, и рассказывает, как будут бороться с коррупцией и все менять — медицину, образование, судебную систему. Другой просто обещает стать лучшим президентом России.
Откуда взялись все эти Геннадии Коломки и почему они все хотят стать президентами России — смотрите в материале программы «Центральное телевидение».
Теперь люди, называющие себя этим именем, стали появляться по всей России — в Петербурге, Москве, Пензе, Воронеже, Находке. Кто-то из них говорит, что в будущем собирается баллотироваться, и рассказывает, как будут бороться с коррупцией и все менять — медицину, образование, судебную систему. Другой просто обещает стать лучшим президентом России.
Откуда взялись все эти Геннадии Коломки и почему они все хотят стать президентами России — смотрите в материале программы «Центральное телевидение».
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