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    Будущий президент России вышел на связь после загадочного предсказания. Интернет, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБудущий президент России вышел на связь после загадочного предсказания

    Будущий президент России вышел на связь после загадочного предсказания

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    Будущий президент России вышел на связь после загадочного предсказания

    Будущий президент России вышел на связь после загадочного предсказания

    Будущий президент России вышел на связь после загадочного предсказания

      Молодой человек по прозвищу Ной, который утверждает, что является настоящим путешественником во времени, уверенно заявляет, что Трамп останется на второй срок, а следующим президентом России будет некий Геннадий Коломок. Можно было бы подумать, что это шутка. Но человек по фамилии Коломок вышел на связь с НТВ и заявил: да, он и есть тот самый Коломок из будущего.

      После того, как таинственный человек, скрывая свое лицо и изменив голос, заявил на весь мир, что прибыл в наше время из 2030 года и сделал свое предсказание о будущем президенте России, имя «Геннадий Коломок» облетело Интернет.

      Теперь люди, называющие себя этим именем, стали появляться по всей России — в Петербурге, Москве, Пензе, Воронеже, Находке. Кто-то из них говорит, что в будущем собирается баллотироваться, и рассказывает, как будут бороться с коррупцией и все менять — медицину, образование, судебную систему. Другой просто обещает стать лучшим президентом России.

      Откуда взялись все эти Геннадии Коломки и почему они все хотят стать президентами России — смотрите в материале программы «Центральное телевидение».

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