Посольство РФ: глава секретной британской лаборатории фактически подтвердил разработку боевых ядов

Слова главы британской секретной лаборатории в
Портон-Дауне о невозможности какой-либо утечки из нее фактически подтверждают, что там ведется разработка боевых отравляющих веществ, заявляет посольство России в Великобритании.
Именно так расценили в российском посольстве заявления Гэри Эйткенхеда, который в интервью BBC рассказал о строжайших мерах контроля и безопасности в лаборатории Минобороны Великобритании. По его словам, он уверен, что из лаборатории во внешний мир ничего просочиться не могло. Так Эйткенхед прокомментировал тот факт, что британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь был отравлены относительно недалеко от секретной лаборатории.
Посольство РФ в Лондоне: «Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Примечательно, что Гэри Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Бейли».
Кроме того, в российском посольстве напомнили, что 19 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также намекнул, что образцы такого оружия имеются в наличии у англичан.
Посольство РФ в Лондоне: «Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне».
Отношения России и Великобритании переживают очередной кризис после того, как в начале марта в городе Солсбери были отравлены работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и ее 33-летняя дочь. Оба сейчас находятся в критическом состоянии. Не закончив расследование и приведя никаких доказательств, Лондон обвинил в этом инциденте Москву, выслал более 20 российских дипломатов и развил на международной арене активность, требуя того же от других стран Европы.
Посольство РФ в Лондоне: «Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Примечательно, что Гэри Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Бейли».
Кроме того, в российском посольстве напомнили, что 19 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также намекнул, что образцы такого оружия имеются в наличии у англичан.
Посольство РФ в Лондоне: «Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне».
Отношения России и Великобритании переживают очередной кризис после того, как в начале марта в городе Солсбери были отравлены работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и ее 33-летняя дочь. Оба сейчас находятся в критическом состоянии. Не закончив расследование и приведя никаких доказательств, Лондон обвинил в этом инциденте Москву, выслал более 20 российских дипломатов и развил на международной арене активность, требуя того же от других стран Европы.
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