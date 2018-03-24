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    В США обновленный ракетоносец Ту-160 назвали «кошмаром НАТО»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    В США обновленный ракетоносец <nobr>Ту-160</nobr> назвали «кошмаром НАТО»

    В США обновленный ракетоносец Ту-160 назвали «кошмаром НАТО»

    В США обновленный ракетоносец <nobr>Ту-160</nobr> назвали «кошмаром НАТО»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • Американские СМИ сочли серьезной угрозой новый российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Его даже окрестили «кошмаром НАТО».

    В публикации The National Interest эксперты отметили, что Россия следует здравому смыслу, модернизируя бомбардировщик Ту-160М2. Благодаря обновленным двигателям стратегические бомбардировщики смогут увеличить дальность полета на тысячу километров, и это на 10% повысит их эффективность. Кроме того, Ту-160М2 оснастят новой авионикой и вооружением.

    Эксперт издания The National Interest: «В отличие от американских бомбардировщиков B-2 „Спирит“ или B-21 „Райдер“, российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты-невидимки нового поколения».

    По мнению обозревателя, это более эффективно и технически оправдано, чем резкий переход к разработке «стелс»-бомбардировщика ПАК ДА. «Россия не откажется и от разработки ПАК ДА, но возможностей Ту-160M2 хватит как для краткосрочной, так и для среднесрочной перспективы», — пишет издание.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление нового варианта Ту-160 — это серьезный шаг в укреплении российской ядерной триады.

    Ту-160 считаются самыми быстрыми, крупными и мощными сверхзвуковыми бомбардировщиками в истории авиации. Они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов запрещенной в РФ ИГИЛ, по позициям которых выпускали крылатые ракеты. В России Ту-160 за его грацию называют «белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack.

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