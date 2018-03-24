Российских футболистов заметили в ночном клубе после матча с Бразилией

РФС решил наказать игроков сборной России Романа Нойштедтера и Константина Рауша, решивших расслабиться после матча с Бразилией.
Ролик со спортсменами, выходящими из ночного клуба, был опубликован в Сети.
Как отметили в РФС, тренерский штаб национальной команды после игры с бразильцами разрешил футболистам провести время с родными и близкими. Однако Нойштедтера и Рауша решено оштрафовать, так как их поведение «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений».
Сами спортсмены согласились с наказанием, отметив при этом, что после матча решили поужинать с друзьями в ресторане.
Роман Нойштедтер и Константин Рауш, футболисты сборной России: «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа».
Напомним, накануне сборная России уступила Бразилии в товарищеском матче со счетом 0:3. Надо сказать, что Нойштедтер остался на скамейке запасных, а Рауш и вовсе не попал в заявку на игру.
24 марта 2018 г.
Как отметили в РФС, тренерский штаб национальной команды после игры с бразильцами разрешил футболистам провести время с родными и близкими. Однако Нойштедтера и Рауша решено оштрафовать, так как их поведение «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений».
Сами спортсмены согласились с наказанием, отметив при этом, что после матча решили поужинать с друзьями в ресторане.
Роман Нойштедтер и Константин Рауш, футболисты сборной России: «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа».
Напомним, накануне сборная России уступила Бразилии в товарищеском матче со счетом 0:3. Надо сказать, что Нойштедтер остался на скамейке запасных, а Рауш и вовсе не попал в заявку на игру.
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