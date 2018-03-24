Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  
    Российских футболистов заметили в ночном клубе после матча с Бразилией. РФС, футбол, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийских футболистов заметили в ночном клубе после матча с Бразилией

    Российских футболистов заметили в ночном клубе после матча с Бразилией

    комментировать
    • Фото: GOROD_ORENBURG / instagram.com
    Российских футболистов заметили в ночном клубе после матча с Бразилией

    Российских футболистов заметили в ночном клубе после матча с Бразилией

    Российских футболистов заметили в ночном клубе после матча с Бразилией
    • Фото: GOROD_ORENBURG / instagram.com

      • РФС решил наказать игроков сборной России Романа Нойштедтера и Константина Рауша, решивших расслабиться после матча с Бразилией.

      Ролик со спортсменами, выходящими из ночного клуба, был опубликован в Сети.



      Как отметили в РФС, тренерский штаб национальной команды после игры с бразильцами разрешил футболистам провести время с родными и близкими. Однако Нойштедтера и Рауша решено оштрафовать, так как их поведение «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений».

      Сами спортсмены согласились с наказанием, отметив при этом, что после матча решили поужинать с друзьями в ресторане.

      Роман Нойштедтер и Константин Рауш, футболисты сборной России: «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа».

      Напомним, накануне сборная России уступила Бразилии в товарищеском матче со счетом 0:3. Надо сказать, что Нойштедтер остался на скамейке запасных, а Рауш и вовсе не попал в заявку на игру.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru