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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Бобур Маджитов. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск седьмой: Бобур Маджитов

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Бобур Маджитов

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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Бобур Маджитов

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Бобур Маджитов

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Бобур Маджитов

      Пятнадцатилетний Бобур Маджитов приехал на проект «Ты супер!» из Узбекистана. Мать мальчика занималась продажей наркотиков и попала в тюрьму. Ее жизнь подошла под откос после смерти мужа, когда Бобуру было всего три года. Ближайший родственник — дедушка — отвел внука в детский дом. После хотел забрать, но не смог. А два года назад не стало и его.

      Бобур Маджитов исполнил песню Mambo Italiano. После выступления Бобура Виктор Дробыш — он был единственным, кто нажал зеленую кнопку, — сказал, что на решение жюри повлияла однообразность выбранной композиции. Он отметил, что мальчик хорошо пел и танцевал, но всё равно не сумел до конца раскрыться. А Игорь Крутой добавил, что Бобуру не хватило артистизма.




      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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