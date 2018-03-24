«Ты супер!», выпуск седьмой: Бобур Маджитов

Пятнадцатилетний Бобур Маджитов приехал на проект «Ты супер!» из Узбекистана. Мать мальчика занималась продажей наркотиков и попала в тюрьму. Ее жизнь подошла под откос после смерти мужа, когда Бобуру было всего три года. Ближайший родственник — дедушка — отвел внука в детский дом. После хотел забрать, но не смог. А два года назад не стало и его.
Бобур Маджитов исполнил песню Mambo Italiano. После выступления Бобура Виктор Дробыш — он был единственным, кто нажал зеленую кнопку, — сказал, что на решение жюри повлияла однообразность выбранной композиции. Он отметил, что мальчик хорошо пел и танцевал, но всё равно не сумел до конца раскрыться. А Игорь Крутой добавил, что Бобуру не хватило артистизма.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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