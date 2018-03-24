Фигурист Коляда завоевал бронзу чемпионата мира

Российский фигурист Михаил Коляда показал третий результат на чемпионате мира в Милане.
По сумме двух программ россиянин получил 272,32 балла. Добыть бронзу фигуристу не помешали даже два падения во время произвольного проката.
Золото же досталось американцу Натану Чену (321,40 балла). Второе место занял японец Ссма Уно (273,77).
Таким образом, Коляда стал первым за семь лет российским фигуристом, которому удалось завоевать медаль в мужском одиночном катании на чемпионате мира. В прошлый раз это получилось у Артура Гачинского, который завоевал бронзу в Москве в 2011 году.
Напомним, ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами ЧМ в Милане в соревнованиях спортивных пар. А вот российские фигуристки впервые с 2013 года остались без медалей мирового первенства. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала только пятой.
Золото же досталось американцу Натану Чену (321,40 балла). Второе место занял японец Ссма Уно (273,77).
Таким образом, Коляда стал первым за семь лет российским фигуристом, которому удалось завоевать медаль в мужском одиночном катании на чемпионате мира. В прошлый раз это получилось у Артура Гачинского, который завоевал бронзу в Москве в 2011 году.
Напомним, ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами ЧМ в Милане в соревнованиях спортивных пар. А вот российские фигуристки впервые с 2013 года остались без медалей мирового первенства. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала только пятой.
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