Обломки взорванной в Екатеринбурге телебашни разбирают на сувениры

Жители Екатеринбурга разбирают на память обломки недостроенной телебашни. Сегодня ее взорвали, чтобы построить на этом месте ледовый дворец.
Легендарный недострой исчез с панорамы города. Для кого-то заброшенная телевышка была символом города, другие называли ее бетонной трубой. Так или иначе, тысячи жителей уральской столицы сегодня встали пораньше, чтобы своими глазами увидеть, как будут разрушать самый высокий в мире недострой, сообщает корреспондент НТВ Ольга Зенкова.
Александр Бердышев, житель Екатеринбурга: «Не каждый день случается такое событие. И люди пришли проводить ее в последний путь. Жалко, конечно»
Очевидно, взровотехники были настолько уверены в своих расчетах, что не стали отгонять любопытных слишком далеко. Наблюдать за сносом первого городского небоскреба можно было всего с 250 метров. Притом, что высота самой башни всего на 30 метров меньше. Верхняя часть башни упала четко на специально подготовленную земляную подушку, которая смягчила удар. И уже через пару минут в МЧС отчитались — обошлось без происшествий.
Лара Ганиева, житель Екатеринбурга: «Я всю жизнь живу в центре города, каждый день ее видела. Она была для меня загадкой, окутанной легендами, тайнами, у меня была мечта пробраться на нее».
Последние годы недостроенная телебашня была центром притяжения экстремалов. С нее совершали прыжки бейсджамперы и парашютисты. Но, вообще-то, строили ее для распространения по области теле- и радиосигнала. Типовой советский проект, наподобие Останкинской телевышки.
Иван Волков, житель Екатеринбурга: «Это то, что строили наши предки. Я нахожусь в шоке. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло».
По проекту на месте телебашни построят ледовую арену на 15 тысяч зрителей. А от советского недостроя жителям города останутся впечатляющие кадры в Интернете и необычные сувениры. В память об историческом для Екатеринбурга событии люди забирали домой бетонные осколки, отлетевшие при сносе.
Александр Бердышев, житель Екатеринбурга: «Не каждый день случается такое событие. И люди пришли проводить ее в последний путь. Жалко, конечно»
Очевидно, взровотехники были настолько уверены в своих расчетах, что не стали отгонять любопытных слишком далеко. Наблюдать за сносом первого городского небоскреба можно было всего с 250 метров. Притом, что высота самой башни всего на 30 метров меньше. Верхняя часть башни упала четко на специально подготовленную земляную подушку, которая смягчила удар. И уже через пару минут в МЧС отчитались — обошлось без происшествий.
Лара Ганиева, житель Екатеринбурга: «Я всю жизнь живу в центре города, каждый день ее видела. Она была для меня загадкой, окутанной легендами, тайнами, у меня была мечта пробраться на нее».
Последние годы недостроенная телебашня была центром притяжения экстремалов. С нее совершали прыжки бейсджамперы и парашютисты. Но, вообще-то, строили ее для распространения по области теле- и радиосигнала. Типовой советский проект, наподобие Останкинской телевышки.
Иван Волков, житель Екатеринбурга: «Это то, что строили наши предки. Я нахожусь в шоке. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло».
По проекту на месте телебашни построят ледовую арену на 15 тысяч зрителей. А от советского недостроя жителям города останутся впечатляющие кадры в Интернете и необычные сувениры. В память об историческом для Екатеринбурга событии люди забирали домой бетонные осколки, отлетевшие при сносе.
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