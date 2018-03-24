Грудинин лишил себя усов перед видеокамерой

Кандидат в президент от КПРФ все же выполнил условие пари и избавился от усов.
Политик отметил, что более 30 лет не брил усы, но сегодня выполняет условие спора.
Павел Грудинин: «Спор есть спор, и я несмотря на то, что больше 30 лет не брил усы, сегодня их сбрею. Я дал слово и я его сдержал».
После этого Грудинин сбрил усы и, увидев себя в зеркале, сказал: «Ну и видок».
При этом политик выразил уверенность в том, что на самом деле набрал на выборах больше 15% голосов, отметив, что «с усами или без усов мы с вами пойдём дальше».
Напомним, перед выборами глава Совхоза имени Ленина поспорил с журналистом Юрием Дудем о том, что получит не меньше 15% голосов. В случае проигрыша Грудинин обещал сбрить свои усы.
По официальным данным ЦИК, кандидата от КПРФ поддержали 11,77% избирателей. При этом после того, как стали известны результаты голосования, Грудинин попытался уклониться от обещания, заявив, что выполнит условие пари, если Дудь признает выборы честными.
А сегодня в Сети появился снимок Павла Грудинина без усов. Впрочем, в КПРФ заявили, что страница в Instagram, на которой опубликовали фото, не имеет отношения к кандидату.
Павел Грудинин: «Спор есть спор, и я несмотря на то, что больше 30 лет не брил усы, сегодня их сбрею. Я дал слово и я его сдержал».
После этого Грудинин сбрил усы и, увидев себя в зеркале, сказал: «Ну и видок».
При этом политик выразил уверенность в том, что на самом деле набрал на выборах больше 15% голосов, отметив, что «с усами или без усов мы с вами пойдём дальше».
Напомним, перед выборами глава Совхоза имени Ленина поспорил с журналистом Юрием Дудем о том, что получит не меньше 15% голосов. В случае проигрыша Грудинин обещал сбрить свои усы.
По официальным данным ЦИК, кандидата от КПРФ поддержали 11,77% избирателей. При этом после того, как стали известны результаты голосования, Грудинин попытался уклониться от обещания, заявив, что выполнит условие пари, если Дудь признает выборы честными.
А сегодня в Сети появился снимок Павла Грудинина без усов. Впрочем, в КПРФ заявили, что страница в Instagram, на которой опубликовали фото, не имеет отношения к кандидату.
#мытаквидим: Грудинин следит за подсчетом голосов на выборах президента pic.twitter.com/hvZRHf4LsJ— НТВ (@ntvru) 19 марта 2018 г.
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