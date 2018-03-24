«Ты супер!», выпуск седьмой: Рахиль Чоргаадай

Семью Рахиль Чоргаадай в тувинском селе
Адыр-Кежиг знают и уважают: почетные оленеводы, хранители фольклора, талантливые певцы. И ее мама, которая 12 лет назад оставила детей ради бутылки. Сейчас мама в тюрьме, и никто не знает, где именно и за что она сидит. Отец девочки пропал много лет назад, говорят, что его уже нет в живых.
Еще у Рахиль есть младший брат. Ему 12, и он живет в приемной семье. Они иногда созваниваются. Сама Рахиль несколько лет жила с бабушкой, а потом ее забрали в школу-интернат. Полгода назад в автокатастрофе разбились ее дядя с сыном, овдовевшая тетя взяла Рахиль к себе, и так у девочки снова появился родной дом.
На конкурс «Ты супер!» 17-летняя Рахиль Чоргаадай вышла с песней «Только…» Нюши. Уже на первых строчках песни Виктор Дробыш уверенно ударил по зеленой кнопке. Другие члены жюри колебались чуть дольше, но в итоге к Дробышу присоединились Игорь Крутой и Юлианна Караулова. Сергей Лазарев воздержался и объяснил, что тем самым хотел дать девочке повод для развития.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На конкурс «Ты супер!» 17-летняя Рахиль Чоргаадай вышла с песней «Только…» Нюши. Уже на первых строчках песни Виктор Дробыш уверенно ударил по зеленой кнопке. Другие члены жюри колебались чуть дольше, но в итоге к Дробышу присоединились Игорь Крутой и Юлианна Караулова. Сергей Лазарев воздержался и объяснил, что тем самым хотел дать девочке повод для развития.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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