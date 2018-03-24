«Ты супер!», выпуск седьмой: Виктор Павлов

Отец Вити много пил. Поэтому до 10 лет мальчика воспитывала бабушка. А потом она умерла во сне. Вскоре не стало и Витиного отца — он скончался в больнице во время операции. Осталась только мама, но она отказалась от сына, когда тому было три месяца. Сейчас у нее новая семья и другие дети.
Мама ни разу не навестила сына в детском доме, где он воспитывается уже семь лет. Витя ее не осуждает, он уверен, что людей надо прощать, несмотря ни на что.
На сцене «Ты супер!» Виктор Павлов исполнил песню «Ноктюрн» Муслима Магомаева. К сожалению, выступление Виктора не поддержал никто из членов жюри. Расстроенный юноша не смог сдержать слез. Чтобы утешить конкурсанта, на сцену вышла Юлианна Караулова. Она похвалила Виктора за хорошую пластику и манеру держаться перед публикой и пожелала ему настоящей большой любви.
Кроме того, поддержать юношу пришла ведущая НТВ Татьяна Миткова, которая недавно сняла фильм о Муслиме Магомаеве. Она пожелала, чтобы конкурс «Ты супер!» стал для Виктора первой ступенькой в восхождении на любой олимп и подарила диски с фильмом и песнями Муслима Магомаева.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На сцене «Ты супер!» Виктор Павлов исполнил песню «Ноктюрн» Муслима Магомаева. К сожалению, выступление Виктора не поддержал никто из членов жюри. Расстроенный юноша не смог сдержать слез. Чтобы утешить конкурсанта, на сцену вышла Юлианна Караулова. Она похвалила Виктора за хорошую пластику и манеру держаться перед публикой и пожелала ему настоящей большой любви.
Кроме того, поддержать юношу пришла ведущая НТВ Татьяна Миткова, которая недавно сняла фильм о Муслиме Магомаеве. Она пожелала, чтобы конкурс «Ты супер!» стал для Виктора первой ступенькой в восхождении на любой олимп и подарила диски с фильмом и песнями Муслима Магомаева.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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