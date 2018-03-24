Взрыв самогонного аппарата привел к пожару московской многоэтажке

Стала известна причина взрыва и пожара в семиэтажном жилом доме на востоке Москвы.
Изначально сообщалось, что в квартире на седьмом этаже произошел взрыв газа. Однако, согласно уточненной информации, которую привели в пресс-службе столичного МЧС, причиной пожара стала «вспышка спиртосодержащей продукции».
Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в квартире взорвался самогонный аппарат — именно этот хлопок жильцы дома и приняли за взрыв газа.
Пожар в квартире на дома №18, корпус 2, на Хабаровской улице в Москве произошел в субботу утром. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь быстро потушили. Из дома были спасены семь человек. Никто не пострадал.
Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в квартире взорвался самогонный аппарат — именно этот хлопок жильцы дома и приняли за взрыв газа.
Пожар в квартире на дома №18, корпус 2, на Хабаровской улице в Москве произошел в субботу утром. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь быстро потушили. Из дома были спасены семь человек. Никто не пострадал.
Комментарии