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    Взрыв самогонного аппарата привел к пожару московской многоэтажке

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    Взрыв самогонного аппарата привел к пожару московской многоэтажке

    Взрыв самогонного аппарата привел к пожару московской многоэтажке

    Стала известна причина взрыва и пожара в семиэтажном жилом доме на востоке Москвы.

    Изначально сообщалось, что в квартире на седьмом этаже произошел взрыв газа. Однако, согласно уточненной информации, которую привели в пресс-службе столичного МЧС, причиной пожара стала «вспышка спиртосодержащей продукции».

    Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в квартире взорвался самогонный аппарат — именно этот хлопок жильцы дома и приняли за взрыв газа.

    Пожар в квартире на дома №18, корпус 2, на Хабаровской улице в Москве произошел в субботу утром. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь быстро потушили. Из дома были спасены семь человек. Никто не пострадал.

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