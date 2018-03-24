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    Во Франции задержали двоих друзей террориста из супермаркета

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    Во Франции задержали двоих друзей террориста из супермаркета

    Во Франции задержали двоих друзей террориста из супермаркета

    Правоохранители задержали предполагаемых сообщников террориста, захватившего заложников в супермаркете на юге Франции.

    Как сообщает Franceinfo, ими оказались 18-летняя девушка и 17-летний парень — друзья террориста Редуана Лакдима. Отмечается, что молодые люди задержаны за преступный сговор в связи с террористической акцией.

    Накануне утром 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим захватил автомобиль, при этом ранив водителя и убив пассажира. Позже он напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию».

    смотретьЗахватчик заложников во Франции застрелен во время штурма
    Захватчик заложников во Франции застрелен во время штурма
    Через несколько часов спецназ штурмовал помещение и ликвидировал убийцу. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек. Среди пострадавших был и подполковник жандармерии Арно Бельтрам. Он прибыл на место происшествия одним из первых и обменял себя на заложников. Сегодня утром правоохранитель скончался от ран.

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