Во Франции задержали двоих друзей террориста из супермаркета

Правоохранители задержали предполагаемых сообщников террориста, захватившего заложников в супермаркете на юге Франции.
Как сообщает Franceinfo, ими оказались 18-летняя девушка и 17-летний парень — друзья террориста Редуана Лакдима. Отмечается, что молодые люди задержаны за преступный сговор в связи с террористической акцией.
Накануне утром 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим захватил автомобиль, при этом ранив водителя и убив пассажира. Позже он напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию».
Через несколько часов спецназ штурмовал помещение и ликвидировал убийцу. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек. Среди пострадавших был и подполковник жандармерии Арно Бельтрам. Он прибыл на место происшествия одним из первых и обменял себя на заложников. Сегодня утром правоохранитель скончался от ран.
Накануне утром 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим захватил автомобиль, при этом ранив водителя и убив пассажира. Позже он напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию».
Через несколько часов спецназ штурмовал помещение и ликвидировал убийцу. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек. Среди пострадавших был и подполковник жандармерии Арно Бельтрам. Он прибыл на место происшествия одним из первых и обменял себя на заложников. Сегодня утром правоохранитель скончался от ран.
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