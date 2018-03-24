«Ты супер!», выпуск седьмой: Венера Прокопьева

Когда Венере было два года, отец ударил ее бутылкой по голове. Истекающую кровью девочку увезли в больницу. А оттуда забрали уже совсем другие люди — в приемную семью.
Настоящие родители Венеры Прокопьевой, узнав, что для их дочери нашлись усыновители, позвонили и сказали: «Забирайте, мы не против». Венера знает, что ее мать живет где-то рядом, что недавно снова родила и, возможно, каждый день проходит мимо дочери, не подозревая, что это она. Но Венера не ищет своих кровных родителей, с ними ей не о чем разговаривать. Венера не обижена и не держит зла, в ее мире достаточно интересных вещей и людей, которым она не безразлична.
На сцене проекта «Ты супер!» Венера спела песню Земфиры «Не отпускай». Мнения жюри разделились поровну. Сергей Лазарев отметил, что нажал зеленую кнопку «за голос», но признался, что в исполнении Венеры ему не хватило эмоциональной наполненности. А Виктор Дробыш пояснил, что Венера исполнила рок-композицию в стиле кантри, и это повлияло на его решение.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На сцене проекта «Ты супер!» Венера спела песню Земфиры «Не отпускай». Мнения жюри разделились поровну. Сергей Лазарев отметил, что нажал зеленую кнопку «за голос», но признался, что в исполнении Венеры ему не хватило эмоциональной наполненности. А Виктор Дробыш пояснил, что Венера исполнила рок-композицию в стиле кантри, и это повлияло на его решение.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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