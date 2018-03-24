У отеля в Александрии взорвался автомобиль, есть жертвы

При взрыве в египетской Александрии погиб как минимум один человек.
Взрыв прогремел сегодня у отеля Tolip на востоке второго по величине городе Египта. На воздух взлетел заминированный автомобиль, сообщает Al Jazeera.
В настоящий момент известно об одном погибшем. Также есть пострадавшие.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. По данным СМИ, взрыв был попыткой убийства главы службы безопасности города.
В настоящий момент известно об одном погибшем. Также есть пострадавшие.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. По данным СМИ, взрыв был попыткой убийства главы службы безопасности города.
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