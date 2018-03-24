«Ты супер!», выпуск седьмой: Виктория Вахитова

Мама
12-летней Вики воспитывалась в детдоме. После рождения дочери она запила, и девочка тоже чуть не оказалась в приюте. К счастью, ее забрала к себе соседка. И воспитала как родную.
На проекте «Ты супер!» Виктория Вахитова исполнила песню Bird Set Free. Девочку поддержала только Юлианна Караулова. Она отметила, что услышала несколько красивых верхних нот, и похвалила Вику за то, что она исполнила песню Sia по-своему и подарила ей новое звучание. В свою очередь, Сергей Лазарев посоветовал Вике поработать над тембром и подобрать песню, которую легче спеть в стрессовой ситуации.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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