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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Снежана Гордеенко. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск седьмой: Снежана Гордеенко

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Снежана Гордеенко

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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Снежана Гордеенко

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Снежана Гордеенко

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Снежана Гордеенко

      Снежане Гордеенко из Белоруссии был всего месяц, когда ее родную маму посадили в тюрьму. Больше девочка ничего о ней не знает. Ни отцу, ни бабушке она оказалась не нужна. Снежану отдали в дом малютки. А потом она нашла себе новую маму — любимую.

      О том, что ее когда-то предали и бросили, говорят только глаза Снежаны, взрослые и серьезные. Но Снежана считает себя самой счастливой девочкой на свете. С трех лет у нее есть очень большая, дружная и любящая семья.

      Снежана Гордеенко говорит, что приехала на конкурс «Ты супер!», чтобы покорить всю страну. На сцену она вышла в русском национальном костюме и спела веселую песню «Русская красавица». Жюри по достоинству оценило непосредственную и трогательную манеру исполнения, лишь Сергею Лазареву показалось, что юной артистке не хватило «резвости в глазах». Так или иначе, Снежана прошла во второй тур.



      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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