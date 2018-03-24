«Ты супер!», выпуск седьмой: Снежана Гордеенко

Снежане Гордеенко из Белоруссии был всего месяц, когда ее родную маму посадили в тюрьму. Больше девочка ничего о ней не знает. Ни отцу, ни бабушке она оказалась не нужна. Снежану отдали в дом малютки. А потом она нашла себе новую маму — любимую.
О том, что ее когда-то предали и бросили, говорят только глаза Снежаны, взрослые и серьезные. Но Снежана считает себя самой счастливой девочкой на свете. С трех лет у нее есть очень большая, дружная и любящая семья.
Снежана Гордеенко говорит, что приехала на конкурс «Ты супер!», чтобы покорить всю страну. На сцену она вышла в русском национальном костюме и спела веселую песню «Русская красавица». Жюри по достоинству оценило непосредственную и трогательную манеру исполнения, лишь Сергею Лазареву показалось, что юной артистке не хватило «резвости в глазах». Так или иначе, Снежана прошла во второй тур.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Снежана Гордеенко говорит, что приехала на конкурс «Ты супер!», чтобы покорить всю страну. На сцену она вышла в русском национальном костюме и спела веселую песню «Русская красавица». Жюри по достоинству оценило непосредственную и трогательную манеру исполнения, лишь Сергею Лазареву показалось, что юной артистке не хватило «резвости в глазах». Так или иначе, Снежана прошла во второй тур.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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