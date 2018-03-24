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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Максим Хлапов. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск седьмой: Максим Хлапов

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Максим Хлапов

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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Максим Хлапов

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Максим Хлапов

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Максим Хлапов

      Пятнадцатилетний Максим Хлапов не любит вспоминать первые десять лет своей жизни. Тогда он жил с мамой. Она от житейских неурядиц и одиночества спасалась вином. А потом уже не смогла остановиться.

      Когда мама умерла, Максим остался с бабушкой, но ей из-за преклонного возраста не разрешили воспитывать внука, и мальчика забрали в приют. Однажды про Максима вспомнила учительница музыки и приняла его в свою семью. Теперь у Максима есть две младшие сестры и наконец-то отец.

      Максим Хлапов исполнил песню Memory из мюзикла «Кошки». Мнение жюри разделилось пополам. Юлианна Караулова отметила, что в пении Максима слышались фальшивые ноты, и предположила, что мальчику стоило «больше показать себя, а не голос». Зато Игорь Крутой заметил, что, хотя Максиму и не хватило обаяния, его исполнение было на очень достойном уровне.



      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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