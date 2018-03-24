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    Инкассатора задержали за кражу 4,7 млн рублей в Москве

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    Инкассатора задержали за кражу 4,7 млн рублей в Москве

    Инкассатора задержали за кражу 4,7 млн рублей в Москве

    Полицейские задержали водителя инкассаторской машины, который украл деньги, пока напарник ходил за кофе.

    Сообщение о пропаже 4,7 млн рублей поступило от представителей фирмы, которая занимается банковскими и инкассаторскими услугами. По данным правоохранителей, инкассаторский автомобиль остановился на улице Золоторожский Вал в Москве. После этого злоумышленник попросил напарника сходить за кофе, а сам в это время забрал деньги и скрылся.

    Задержать подозреваемого удалось в Каширском районе Подмосковья. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области, который работал водителем инкассаторской машины, сообщает ТАСС.

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