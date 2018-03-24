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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Александра Черных

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    «Ты супер!», выпуск седьмой: Александра Черных

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Александра Черных

    «Ты супер!», выпуск седьмой: Александра Черных

      Драки, скандалы, пьяные родители — таким было детство 13-летней Александры Черных из поселка Ермилово Ленинградской области. Девочка жила в комнате бабушки, которая защищала ее от пьяной матери. Сейчас она не помнит ни мать, ни отца, который умер вскоре после того, как в очередной раз вышел из тюрьмы. Потом умерла и мама — и Сашу забрали в приют. Бабушка не смогла этого пережить и скончалась от сердечного приступа.

      В приюте Саша прожила всего несколько месяцев. Ее забрали в приемную семью и стали приручать — дикого, ожесточенного зверька. Школа, музыка, пение — сейчас в приемной семье Саша действительно живет совсем по-другому, но своих кровных родителей не может ни забыть, ни простить.

      На сцену конкурсе «Ты супер!» Александра Черных вышла с песней «Между нами любовь». Сильный голос и зажигательный танец девочки впечатлили трех из четырех членов жюри. И этого достаточно, чтобы пройти в следующий этап. Не нажавший зеленую кнопку Виктор Дробыш объяснил, что выступление ему на самом деле понравилось, но он не хочет, чтобы Саша впадала в эйфорию от единогласного одобрения.



      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 31 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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