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    Под Сызранью мародеры второй день воруют лапшу с места смертельного ДТП

    1 комментарий
    • Фото: syzran-small.ru
    Под Сызранью мародеры второй день воруют лапшу с места смертельного ДТП

    Под Сызранью мародеры второй день воруют лапшу с места смертельного ДТП

    Под Сызранью мародеры второй день воруют лапшу с места смертельного ДТП
  • Фото: syzran-small.ru

    • В Самарской области мародеры второй день разворовывают лапшу быстрого приготовления с места смертельного ДТП с тремя грузовиками.

    Смертельная авария с тремя грузовиками произошла 22 марта неподалеку от Сызрани. Во время движения у грузовой фуры Mercedes из Узбекистана оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. Там он врезался в украинскую фуру DAF. После этого ее протаранил ехавший следом грузовик Volvo. Основной удар пришелся на фуру DAF, ее 50-летний водитель погиб на месте аварии.

    При этом из оторвавшегося прицепа рассыпался груз — коробки с лапшой быстрого приготовления, который и стал добычей мародеров. Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», предприимчивые граждане растаскивают его уже второй день. При этом они массово паркуются на обочинах и тем самым мешают дорожному движению.



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