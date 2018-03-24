Под Сызранью мародеры второй день воруют лапшу с места смертельного ДТП

В Самарской области мародеры второй день разворовывают лапшу быстрого приготовления с места смертельного ДТП с тремя грузовиками.
Смертельная авария с тремя грузовиками произошла 22 марта неподалеку от Сызрани. Во время движения у грузовой фуры Mercedes из Узбекистана оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. Там он врезался в украинскую фуру DAF. После этого ее протаранил ехавший следом грузовик Volvo. Основной удар пришелся на фуру DAF, ее 50-летний водитель погиб на месте аварии.
При этом из оторвавшегося прицепа рассыпался груз — коробки с лапшой быстрого приготовления, который и стал добычей мародеров. Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», предприимчивые граждане растаскивают его уже второй день. При этом они массово паркуются на обочинах и тем самым мешают дорожному движению.
При этом из оторвавшегося прицепа рассыпался груз — коробки с лапшой быстрого приготовления, который и стал добычей мародеров. Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», предприимчивые граждане растаскивают его уже второй день. При этом они массово паркуются на обочинах и тем самым мешают дорожному движению.
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