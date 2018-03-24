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    Глава Генштаба РФ: все боевики в Сирии вооружаются и управляются из-за рубежа

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    Глава Генштаба РФ: все боевики в Сирии вооружаются и управляются из-за рубежа

    Глава Генштаба РФ: все боевики в Сирии вооружаются и управляются <nobr>из-за</nobr> рубежа

    Начальник российского Генштаба рассказал об особенностях сирийской войны и поддержке боевиков из-за рубежа.

    Валерий Герасимов подчеркнул, что ни одна страна не объявляла войну Сирию открыто, однако все незаконные вооруженные формирования в Сирии вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ: «Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт — ясного ответа нет. Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа».

    Также он отметил, что государства-противники САР ведут против нее «скрытые, безуликовые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт», передает «Интерфакс». Именно это, по словам начальника Генштаба, является главной особенностью сирийского конфликта.

    При этом Герасимов подчеркнул, что сегодня некоторые специалисты видят в сирийском конфликте прообраз «войны нового поколения».

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