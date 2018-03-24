Порошенко поблагодарил Трампа за 620 млн долларов

Пётр Порошенко заявил, что Дональд Трамп утвердил «лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии».
Порошенко поблагодарил Трампа за подписание бюджета, в котором есть пункт о выделении помощи Украине, назвав решение президента США «мощным и своевременным сигналом».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Это не только мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь в укреплении оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость».
При этом в своем Facebook Порошенко подчеркнул, что поддержка союзников является для Киева «невидимым щитом, который уменьшает аппетиты агрессора», и заявил об укреплении «лидирующей роли США в защите ключевых принципов свободы и демократии».
Напомним, накануне Дональд Трамп подписал закон о бюджете на 2018 финансовый год (завершится 30 сентября). Объем бюджета составил 1,3 трлн долларов. При этом в документе предусмотрено выделение Украине 620,7 млн долларов, в том числе 200 млн долларов в качестве военно-технической помощи.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Это не только мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь в укреплении оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость».
При этом в своем Facebook Порошенко подчеркнул, что поддержка союзников является для Киева «невидимым щитом, который уменьшает аппетиты агрессора», и заявил об укреплении «лидирующей роли США в защите ключевых принципов свободы и демократии».
Напомним, накануне Дональд Трамп подписал закон о бюджете на 2018 финансовый год (завершится 30 сентября). Объем бюджета составил 1,3 трлн долларов. При этом в документе предусмотрено выделение Украине 620,7 млн долларов, в том числе 200 млн долларов в качестве военно-технической помощи.
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