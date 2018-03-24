Витамин С, клетчатка и пробиотики: чем полезна квашеная капуста

Является ли здоровым продуктом квашеная капуста и правильно ли подавать ее к мясным блюдам — разбираются эксперты программы «Еда живая и мертвая».

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Аскорбиновая кислота и другие органические кислоты, которые содержатся в квашеной капусте, активизируют пищеварительные ферменты кишечника, которые помогают быстрее усваиваться тяжелой белковой пище. Ту же функцию выполняет и содержащаяся в любых овощах клетчатка. А еще при квашении капусты образуются пробиотики — бактерии, которые нормализуют микрофлору, или, как сейчас принято говорить, микробиоту кишечника.



В Германии квашеную капусту часто подают к жареному мясу. И правильно делают, так как витамин С защищает организм от канцерогенов, которые образуются при жарке.



Идеально, если квашеная капуста сделана без соли и уксуса. И это реально: молочная кислота, которую дает капустный сок при брожении, сама защищает продукт от развития плесневых грибков, то есть служит природным консервантом.



Кстати, русский способ есть квашеную капусту свежей — здоровее, чем немецкая традиция сначала ее тушить. Витамин С и пробиотики термическую обработку не очень любят. Хотя польза, как в минимум в виде клетчатки, все равно сохраняется.





