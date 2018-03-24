Мурманский вице-губернатор побрился налысо, проиграв спор о явке на выборах

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился налысо после того, как проиграл спор о явке на президентских выборах.
Фотографию в стиле «было — стало» он опубликовал на своей странице в Facebook. На старом снимке чиновник запечатлен с пышной шевелюрой, на новом — с сияющим черепом.
Анатолий Векшин, вице-губернатор Мурманской области: «Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос. Да и к отпуску готов».
Избавиться от волос вице-губернатору помог министр по внутренней политике и массовой коммуникации Глеб Шинкарчук, с которым и было заключено пари.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Накануне Центризбирком подвел официальные итоги голосования. Явка на выборах составила 67,47%. Президентом был избран действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77%, третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,65%.
Анатолий Векшин, вице-губернатор Мурманской области: «Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос. Да и к отпуску готов».
Избавиться от волос вице-губернатору помог министр по внутренней политике и массовой коммуникации Глеб Шинкарчук, с которым и было заключено пари.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Накануне Центризбирком подвел официальные итоги голосования. Явка на выборах составила 67,47%. Президентом был избран действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77%, третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,65%.
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