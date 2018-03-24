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    Мурманский вице-губернатор побрился налысо, проиграв спор о явке на выборах

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    • Фото: Анатолий Векшин / facebook.com
    Мурманский <nobr>вице-губернатор</nobr> побрился налысо, проиграв спор о явке на выборах

    Мурманский вице-губернатор побрился налысо, проиграв спор о явке на выборах

    Мурманский <nobr>вице-губернатор</nobr> побрился налысо, проиграв спор о явке на выборах
  • Фото: Анатолий Векшин / facebook.com

    • Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился налысо после того, как проиграл спор о явке на президентских выборах.

    Фотографию в стиле «было — стало» он опубликовал на своей странице в Facebook. На старом снимке чиновник запечатлен с пышной шевелюрой, на новом — с сияющим черепом.

    Анатолий Векшин, вице-губернатор Мурманской области: «Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос. Да и к отпуску готов».

    Избавиться от волос вице-губернатору помог министр по внутренней политике и массовой коммуникации Глеб Шинкарчук, с которым и было заключено пари.

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