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    Кличко задумался об участии в выборах президента

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    • Фото: Виталий Кличко / facebook.com
    Кличко задумался об участии в выборах президента

    Кличко задумался об участии в выборах президента

    Кличко задумался об участии в выборах президента
  • Фото: Виталий Кличко / facebook.com

    • Киевский мэр и знаменитый боксер Виталий Кличко рассказал о своих политических амбициях.

    Кличко не исключил, что будет бороться за пост президента, отметив, что сначала хотел бы успешно завершить работу в качестве градоначальника.

    Виталий Кличко: «Вы говорите о президентских выборах в следующем году… Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал. У меня есть принцип: я должен держать слово».

    При этом Кличко заявил, что у каждого есть политические амбиции, однако в этой сфере, «к сожалению, не получается так быстро, как в спорте», передает «Укринформ».

    Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу, занимает пост главы украинской столицы с июня 2014 года. Президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2019 года. Отметим, что в 2014 году Кличко поддержал кандидатуру Петра Порошенко.

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