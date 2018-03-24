Кличко задумался об участии в выборах президента

Киевский мэр и знаменитый боксер Виталий Кличко рассказал о своих политических амбициях.
Кличко не исключил, что будет бороться за пост президента, отметив, что сначала хотел бы успешно завершить работу в качестве градоначальника.
Виталий Кличко: «Вы говорите о президентских выборах в следующем году… Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал. У меня есть принцип: я должен держать слово».
При этом Кличко заявил, что у каждого есть политические амбиции, однако в этой сфере, «к сожалению, не получается так быстро, как в спорте», передает «Укринформ».
Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу, занимает пост главы украинской столицы с июня 2014 года. Президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2019 года. Отметим, что в 2014 году Кличко поддержал кандидатуру Петра Порошенко.
Виталий Кличко: «Вы говорите о президентских выборах в следующем году… Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал. У меня есть принцип: я должен держать слово».
При этом Кличко заявил, что у каждого есть политические амбиции, однако в этой сфере, «к сожалению, не получается так быстро, как в спорте», передает «Укринформ».
Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу, занимает пост главы украинской столицы с июня 2014 года. Президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2019 года. Отметим, что в 2014 году Кличко поддержал кандидатуру Петра Порошенко.
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