Жирное удовольствие для крепких желудков: из чего сделаны чебуреки с вокзалов

Беляши и чебуреки считаются невероятно вкусными. Жаль только, что эта еда вряд ли прибавляет нам здоровья. Но правда ли все так безнадежно? Или есть условия, при которых диетологи готовы разрешить нам немного калорийной выпечки? И какие результаты дал анализ чебуреков с вокзала?
Чтобы проверить качество мясного лакомства, авторы программы «Еда живая и мертвая» отправились по «народным» московским заведениям, которых немало чуть ли не у каждой станции метро. Оказалось, что не все из них чисты на руку — в прямом смысле слова. В одной из чебуречных допустимые нормы по микробиологии были превышены в 46 раз! В фастфуде с одного из московских вокзалов — в 18 раз. Без нарушений оказалось лишь одно из протестированных заведений. В общем, чтобы не отравиться, нужно иметь довольно крепкий желудок.
Зато опасных трансжиров в образцах оказалось совсем мало — видимо, масло при жарке используют хорошее. И все-таки чебуреки и беляши — это очень жирно и калорийно. И они угрожают не только нашей фигуре, но и здоровью, неминуемо ведя к ожирению, атеросклерозу, инфаркту. Впрочем, если есть их редко и понемногу, то ничего страшного не будет. А удовольствия
такая невредная встреча с прекрасным принесет, пожалуй, даже больше.
Подробности — программе «Еда живая и мертвая».
Зато опасных трансжиров в образцах оказалось совсем мало — видимо, масло при жарке используют хорошее. И все-таки чебуреки и беляши — это очень жирно и калорийно. И они угрожают не только нашей фигуре, но и здоровью, неминуемо ведя к ожирению, атеросклерозу, инфаркту. Впрочем, если есть их редко и понемногу, то ничего страшного не будет. А удовольствия
такая невредная встреча с прекрасным принесет, пожалуй, даже больше.
Подробности — программе «Еда живая и мертвая».
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