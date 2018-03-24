В Кремле назвали полной чушью сообщения о вербовке Савченко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко была якобы завербована российскими спецслужбами во время заключения в тюрьме.
В интервью телеканалу «МИР 24» пресс-секретарь президента России назвал такие сообщения полной чушью и подчеркнул, что «Савченко — глубоко внутреннее дело Украины».
Дмитрий Песков: «Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины».
Песков добавил, что в свете ареста Савченко интересно понаблюдать за реакцией Запада и за тем, будут ли европейские лидеры требовать ее освобождения.
Дмитрий Песков: «Сегодня европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим».
Напомним, Надежду Савченко задержали в четверг в здании Верховной рады по подозрению в подготовке госпереворота. Накануне ее арестовали на два месяца — до 20 мая. При этом судья признал, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств ее вины.
По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники планировали устроить теракты в Раде и правительственном квартале, применив гранатометы и минометы. Было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке госпереворота и убийства руководства государства. Савченко может грозить пожизненное заключение.
Между тем на Украине давно ходят слухи Савченко является завербованным агентом России. В частности, такое предположение в эфире телеканала «Обозреватель» выразил экс-депутат рады Тарас Чорновил. Его поддерживает и председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, по его мнению, Савченко «транслирует тезисы, которые ей передают из Кремля».
Дмитрий Песков: «Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины».
Песков добавил, что в свете ареста Савченко интересно понаблюдать за реакцией Запада и за тем, будут ли европейские лидеры требовать ее освобождения.
Дмитрий Песков: «Сегодня европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим».
Напомним, Надежду Савченко задержали в четверг в здании Верховной рады по подозрению в подготовке госпереворота. Накануне ее арестовали на два месяца — до 20 мая. При этом судья признал, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств ее вины.
По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники планировали устроить теракты в Раде и правительственном квартале, применив гранатометы и минометы. Было возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе о подготовке госпереворота и убийства руководства государства. Савченко может грозить пожизненное заключение.
Между тем на Украине давно ходят слухи Савченко является завербованным агентом России. В частности, такое предположение в эфире телеканала «Обозреватель» выразил экс-депутат рады Тарас Чорновил. Его поддерживает и председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, по его мнению, Савченко «транслирует тезисы, которые ей передают из Кремля».
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