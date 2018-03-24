Новый базовый закон о культуре, как обещают, будет доработан и принят в ближайшее время. Так должно ли государство вмешиваться или просто дать денег и отойти? Как литературное сообщество разделилось на либералов и патриотов? Откуда взялись такие понятия как «отчизноедство» и «тусовочная цензура»? Кто и почему не любит министра Мединского? И что для нас важнее — свобода любой ценой или устранение социальной несправедливости?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» ответил известный писатель и драматург Юрий Поляков.
Об обвинениях в пособничестве вмешательству государства в дела культуры
Такие люди, как Поляков, хотят, чтобы отечественная культура работала на укрепление и процветание нашей державы, а не ее разрушение. Я думаю, в этом желании ничего плохого нет. А плохи те, кто думает наоборот.
О том, когда без вмешательства не обойтись
Обида художника, который почему-то решил оскорбить чувства православных, или мусульман, или иудеев, понимаете, обида, она ничто по сравнению с тем, чем заканчиваются такие взаимные конфессионально-национальные обиды.
О раздрае в культурном сообществе
Большая проблема нашей современной культуры пришла из конца 80-х — начала 90-х, когда, грубо говоря, два гетто у нас получилось — либерально-экспериментальное и патриотическое.
О главной причине, по которой кое-кто не переваривает министра культуры
Мединский довольно четко занялся вопросом — а где деньги? Вот мы вам даем, а на что вы их тратите? И это оказалось самое главное. Я думаю, что ему патриотическую позицию простили бы.
О писателях и патриотизме
Писателей такого традиционного направления, условно скажем, патриотического, — потому что патриотом должен быть любой человек, патриотизм, прежде всего, порядочное отношение к своей стране, — их почти нет, их минимум.
О литературе и власти
Если мы просто посмотрим, кто приближен, как ни странно, окажется, что по всем статьям: по наградам, по изданиям, по постановкам, по финансированию — именно этот либеральный пул громче всех кричит о наступлении цензуры.
О нелюбви к Родине в искусстве
«Отчизноедство», оно воспроизводится уже не на ментальной основе, а на чисто прагматической — так выгоднее, так вернее. А на выходе мы получаем творческую интеллигенцию, которая воспитывает у людей комплекс национальной и исторической неполноценности.
О свободе
Я считаю, что свобода — это всего-навсего приемлемая степень принуждения. Потому что абсолютной свободы нет. Когда тебя принуждают к чему-то, но это не мешает жить, и ты воспринимаешь это нормально, то это и есть свобода.
О справедливости и социальной бессовестности
Надо создать такую ситуацию в стране — и тут, конечно, очень много зависит от власти, — чтобы бессовестным было опасно быть. Потому что нам досталось от 90-х годов вопиюще несправедливое распределение национальных богатств.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на 27 марта сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную версию интервью Юрия Полякова.
Об обвинениях в пособничестве вмешательству государства в дела культуры
Такие люди, как Поляков, хотят, чтобы отечественная культура работала на укрепление и процветание нашей державы, а не ее разрушение. Я думаю, в этом желании ничего плохого нет. А плохи те, кто думает наоборот.
О том, когда без вмешательства не обойтись
Обида художника, который почему-то решил оскорбить чувства православных, или мусульман, или иудеев, понимаете, обида, она ничто по сравнению с тем, чем заканчиваются такие взаимные конфессионально-национальные обиды.
О раздрае в культурном сообществе
Большая проблема нашей современной культуры пришла из конца 80-х — начала 90-х, когда, грубо говоря, два гетто у нас получилось — либерально-экспериментальное и патриотическое.
О главной причине, по которой кое-кто не переваривает министра культуры
Мединский довольно четко занялся вопросом — а где деньги? Вот мы вам даем, а на что вы их тратите? И это оказалось самое главное. Я думаю, что ему патриотическую позицию простили бы.
О писателях и патриотизме
Писателей такого традиционного направления, условно скажем, патриотического, — потому что патриотом должен быть любой человек, патриотизм, прежде всего, порядочное отношение к своей стране, — их почти нет, их минимум.
О литературе и власти
Если мы просто посмотрим, кто приближен, как ни странно, окажется, что по всем статьям: по наградам, по изданиям, по постановкам, по финансированию — именно этот либеральный пул громче всех кричит о наступлении цензуры.
О нелюбви к Родине в искусстве
«Отчизноедство», оно воспроизводится уже не на ментальной основе, а на чисто прагматической — так выгоднее, так вернее. А на выходе мы получаем творческую интеллигенцию, которая воспитывает у людей комплекс национальной и исторической неполноценности.
О свободе
Я считаю, что свобода — это всего-навсего приемлемая степень принуждения. Потому что абсолютной свободы нет. Когда тебя принуждают к чему-то, но это не мешает жить, и ты воспринимаешь это нормально, то это и есть свобода.
О справедливости и социальной бессовестности
Надо создать такую ситуацию в стране — и тут, конечно, очень много зависит от власти, — чтобы бессовестным было опасно быть. Потому что нам досталось от 90-х годов вопиюще несправедливое распределение национальных богатств.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на 27 марта сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную версию интервью Юрия Полякова.
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