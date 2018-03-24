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    В США в парке развлечений загорелся тираннозавр: видео. парки и скверы, пожары, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США в парке развлечений загорелся тираннозавр: видео

    В США в парке развлечений загорелся тираннозавр: видео

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    В США в парке развлечений загорелся тираннозавр: видео

    В США в парке развлечений загорелся тираннозавр: видео

    В США в парке развлечений загорелся тираннозавр: видео

      В парке развлечений в Колорадо один из экспонатов — анимированный тираннозавр — вдруг начал извергать вокруг себя языки пламени.

      Оказалось, что это не срежиссированное шоу, как кто-то мог бы предположить, а внештатная ситуация. Семиметровый динозавр загорелся из-за неисправности электрики.

      Меньше чем через час от него остался лишь металлический каркас. Сотрудники парка оперативно оградили опасную территорию. В результате инцидента никто не пострадал.

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