В США в парке развлечений загорелся тираннозавр: видео

В парке развлечений в Колорадо один из экспонатов — анимированный тираннозавр — вдруг начал извергать вокруг себя языки пламени.

Оказалось, что это не срежиссированное шоу, как кто-то мог бы предположить, а внештатная ситуация. Семиметровый динозавр загорелся из-за неисправности электрики.



Меньше чем через час от него остался лишь металлический каркас. Сотрудники парка оперативно оградили опасную территорию. В результате инцидента никто не пострадал.