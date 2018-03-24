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    Песков опроверг сообщения о письме Скрипаля Путину

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    • Фото: Reuters © 2018, Maxim Shemetov
    Песков опроверг сообщения о письме Скрипаля Путину

    Песков опроверг сообщения о письме Скрипаля Путину

    Песков опроверг сообщения о письме Скрипаля Путину
  • Фото: Reuters © 2018, Maxim Shemetov

    • Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Сергей Скрипаль якобы просил о возвращении в Россию.

    Ранее британские СМИ со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля сообщили, что он написал Владимиру Путину письмо. В нем Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, якобы просил простить его и разрешить ему вернуться в Россию, чтобы увидеть своих близких родственников.

    Однако пресс-секретарь президента РФ сообщения СМИ не подтвердил, передает РИА Новости.

    Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон поспешил обвинить в произошедшем Москву и, не предъявив никаких доказательств, объявил о ряде мер против РФ.

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    В России обвинения категорически отвергли. Так, Владимир Путин обратил внимание на бездоказательный характер обвинений и назвал их чушью, подчеркнув, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также президент отметил, что в РФ никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов и чемпионата мира.

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