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    В Амстердаме задержали около 90 английских болельщиков

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    В Амстердаме задержали около 90 английских болельщиков

    В Амстердаме задержали около 90 английских болельщиков

    Около 90 английских болельщиков арестовали в Амстердаме перед товарищеским матчем между сборными Нидерландов и Англии.

    Об этом сообщается на официальной странице голландской полиции в Twitter.

    Полиция Нидерландов: «Число арестов английских болельщиков приблизилось к 90».

    Большинство болельщиков попали под арест за нарушение общественного порядка. Правоохранителям при поддержке конной полиции пришлось дубинками разгонять толпу, чтобы восстановить порядок в одном из районов города. По данным агентства France-Presse, английские фанаты кидали в правоохранителей бутылки, пели песни, ругались и обливали пивом с моста проплывающих на лодках голландцев, а также сбросили на них велосипед.





    Футбольный матч Нидерланды — Англия завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

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