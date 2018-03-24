В Амстердаме задержали около 90 английских болельщиков

Около 90 английских болельщиков арестовали в Амстердаме перед товарищеским матчем между сборными Нидерландов и Англии.
Об этом сообщается на официальной странице голландской полиции в Twitter.
Полиция Нидерландов: «Число арестов английских болельщиков приблизилось к 90».
Большинство болельщиков попали под арест за нарушение общественного порядка. Правоохранителям при поддержке конной полиции пришлось дубинками разгонять толпу, чтобы восстановить порядок в одном из районов города. По данным агентства France-Presse, английские фанаты кидали в правоохранителей бутылки, пели песни, ругались и обливали пивом с моста проплывающих на лодках голландцев, а также сбросили на них велосипед.
Футбольный матч Нидерланды — Англия завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.
Полиция Нидерландов: «Число арестов английских болельщиков приблизилось к 90».
Большинство болельщиков попали под арест за нарушение общественного порядка. Правоохранителям при поддержке конной полиции пришлось дубинками разгонять толпу, чтобы восстановить порядок в одном из районов города. По данным агентства France-Presse, английские фанаты кидали в правоохранителей бутылки, пели песни, ругались и обливали пивом с моста проплывающих на лодках голландцев, а также сбросили на них велосипед.
Английские фанаты веселятся в Амстердаме pic.twitter.com/9rsc3s1RGO— MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 23 марта 2018 г.
Футбольный матч Нидерланды — Англия завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.
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