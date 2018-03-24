Иностранные послы посетили товарищеский матч на стадионе «Лужники»

На столичном стадионе «Лужники» прошел товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Россияне уступили со счетом 0:3. Кроме 60 тысяч болельщиков, за ним наблюдали послы стран-участниц предстоящего чемпионата мира по футболу.

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Дипломаты приехали на игру по личному приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Перед началом встречи иностранным гостям устроили небольшую экскурсию, а также рассказали о мерах безопасности во время первенства.



Ихаб Ахмед Талаат Наср, посол Арабской Республики Египет: «Я в восторге от того уровня, на котором все организовано. Было приложено огромное количество усилий. Качество стадиона просто супер! Я должен отдать должное той работе, которую проделали наши российские коллеги не только на стадионе, но даже на прилегающей территории».



Рикардо Эрнесто Лагорио, посол Аргентинской Республики: «Я наслаждаюсь этим прекрасным событием. Это потрясающий стадион! Все это в полной мере отражает готовность России и Москвы принять у себя грядущий чемпионат мира. Я всегда говорю всем своим аргентинским товарищам: „Приезжайте в Москву, приезжайте и насладитесь чемпионатом мира! Это будет что-то потрясающее!“»



Россия принимает чемпионат мира по футболу впервые в своей истории. Первенство стартует 14 июня.