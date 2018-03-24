Кто в Доме хозяин? <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Кто в Доме хозяин? 16+
    •  
    Иностранные послы посетили товарищеский матч на стадионе «Лужники». дипломатия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИностранные послы посетили товарищеский матч на стадионе «Лужники»

    Иностранные послы посетили товарищеский матч на стадионе «Лужники»

    комментировать
    Иностранные послы посетили товарищеский матч на стадионе «Лужники»

    Иностранные послы посетили товарищеский матч на стадионе «Лужники»

    Иностранные послы посетили товарищеский матч на стадионе «Лужники»

      На столичном стадионе «Лужники» прошел товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Россияне уступили со счетом 0:3. Кроме 60 тысяч болельщиков, за ним наблюдали послы стран-участниц предстоящего чемпионата мира по футболу.

      Дипломаты приехали на игру по личному приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Перед началом встречи иностранным гостям устроили небольшую экскурсию, а также рассказали о мерах безопасности во время первенства.

      Ихаб Ахмед Талаат Наср, посол Арабской Республики Египет: «Я в восторге от того уровня, на котором все организовано. Было приложено огромное количество усилий. Качество стадиона просто супер! Я должен отдать должное той работе, которую проделали наши российские коллеги не только на стадионе, но даже на прилегающей территории».

      Рикардо Эрнесто Лагорио, посол Аргентинской Республики: «Я наслаждаюсь этим прекрасным событием. Это потрясающий стадион! Все это в полной мере отражает готовность России и Москвы принять у себя грядущий чемпионат мира. Я всегда говорю всем своим аргентинским товарищам: „Приезжайте в Москву, приезжайте и насладитесь чемпионатом мира! Это будет что-то потрясающее!“»

      Россия принимает чемпионат мира по футболу впервые в своей истории. Первенство стартует 14 июня.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru