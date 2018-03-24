Сирийская армия взяла под контроль два крупнейших оплота террористов в Восточной Гуте

Сирийская армия взяла под полный контроль города Эйн-Терма и Хараста — два из трех крупнейших оплотов террористов в Восточной Гуте.

Под контролем боевиков пока остается только Дума, после освобождения которой восточный пригород Дамаска можно будет считать полностью свободным от террористов.



В Харасте, после того как оттуда вывезли боевиков и членов их семей, сейчас работают инженерные бригады. Саперы приступили к операции по разминированию улиц и домов.



Всего же анклав с начала действия гуманитарных пауз покинули более 103 тысяч человек. Все они нуждаются в поддержке. Для жителей освобожденного населенного пункта Сакба Восточной Гуты российскими военными доставлена гумпомощь. Были развернуты комплекты полевых кухонь и организована раздача продовольственных наборов.



Накануне представители центра по примирению обеспечили горячим питанием шесть тысяч жителей и выдали более двух тысяч продуктовых наборов.