Женская сборная РФ вышла в плей-офф ЧМ по кёрлингу

Российские кёрлингистки обыграли сборную Дании и вышли в
плей-офф мирового первенства.
В заключительном матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу, который проходит в канадском Норт-Бей, россиянки нанесла поражение команде Даниии. За сборную России выступили Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, Анна Сидорова (запасная).
Встреча закончилась со счетом 10:5 в пользу российских спортсменок, пишет РИА Новости.
По итогам группового турнира сборная России, одержавшая 7 побед в 12 матчах, заняла четвертое место. Теперь российским спортсменкам предстоит сразиться за выход в полуфинал со сборной Чехии, которая занимает пятое место.
Встреча закончилась со счетом 10:5 в пользу российских спортсменок, пишет РИА Новости.
По итогам группового турнира сборная России, одержавшая 7 побед в 12 матчах, заняла четвертое место. Теперь российским спортсменкам предстоит сразиться за выход в полуфинал со сборной Чехии, которая занимает пятое место.
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