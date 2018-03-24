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    Женская сборная РФ вышла в плей-офф ЧМ по кёрлингу

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    • Фото: russiancurlingfederation / instagram.com
    Женская сборная РФ вышла в <nobr>плей-офф</nobr> ЧМ по кёрлингу

    Женская сборная РФ вышла в плей-офф ЧМ по кёрлингу

    Женская сборная РФ вышла в <nobr>плей-офф</nobr> ЧМ по кёрлингу
  • Фото: russiancurlingfederation / instagram.com

    • Российские кёрлингистки обыграли сборную Дании и вышли в плей-офф мирового первенства.

    В заключительном матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу, который проходит в канадском Норт-Бей, россиянки нанесла поражение команде Даниии. За сборную России выступили Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева, Анна Сидорова (запасная).

    Встреча закончилась со счетом 10:5 в пользу российских спортсменок, пишет РИА Новости.

    По итогам группового турнира сборная России, одержавшая 7 побед в 12 матчах, заняла четвертое место. Теперь российским спортсменкам предстоит сразиться за выход в полуфинал со сборной Чехии, которая занимает пятое место.

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