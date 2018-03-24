Американскую семью с детьми нашли мертвыми в Мексике

Полиция Мексики расследует обстоятельства гибели семьи американских туристов, обнаруженных мертвыми в курортном городке Тулум.
Как пишет New York Post, власти мексиканского штата Кинтана-Роо ведут расследование загадочной смерти американской семьи из 4 человек.
Супружеская пара с двумя детьми 7 и 12 лет приехала на отдых в курортный город Тулум 15 марта. Они должны были вернуться домой 21 марта, но не вернулись. Родственники и друзья в штате Айова забили тревогу и обратились в полицию.
Тела всех четверых пропавших американцев были обнаружены в номере, который они сняли в туристическом комплексе в Тулме. Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила. Причину загадочной гибели четырех человек должна помочь установить экспертиза.
Супружеская пара с двумя детьми 7 и 12 лет приехала на отдых в курортный город Тулум 15 марта. Они должны были вернуться домой 21 марта, но не вернулись. Родственники и друзья в штате Айова забили тревогу и обратились в полицию.
Тела всех четверых пропавших американцев были обнаружены в номере, который они сняли в туристическом комплексе в Тулме. Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила. Причину загадочной гибели четырех человек должна помочь установить экспертиза.
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