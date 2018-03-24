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    Американскую семью с детьми нашли мертвыми в Мексике

    2 комментария
    • Фото: Kevin Sharp / facebook.com
    Американскую семью с детьми нашли мертвыми в Мексике

    Американскую семью с детьми нашли мертвыми в Мексике

    Американскую семью с детьми нашли мертвыми в Мексике
  • Фото: Kevin Sharp / facebook.com

    • Полиция Мексики расследует обстоятельства гибели семьи американских туристов, обнаруженных мертвыми в курортном городке Тулум.

    Как пишет New York Post, власти мексиканского штата Кинтана-Роо ведут расследование загадочной смерти американской семьи из 4 человек.

    Супружеская пара с двумя детьми 7 и 12 лет приехала на отдых в курортный город Тулум 15 марта. Они должны были вернуться домой 21 марта, но не вернулись. Родственники и друзья в штате Айова забили тревогу и обратились в полицию.

    Тела всех четверых пропавших американцев были обнаружены в номере, который они сняли в туристическом комплексе в Тулме. Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила. Причину загадочной гибели четырех человек должна помочь установить экспертиза.

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