Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий трансгендерам служить в армии США.
В документе, который, как сообщили в Белом доме, Трамп принял на основании рекомендаций Минобороны страны, сформулировано, что служба в армии не разрешается «людям с гендерной дисфорией», которым требуется медицинская помощь: операции и медикаменты.
В документе подчеркивается, что служба в армии таких людей «представляет существенный риск для эффективности армии». Примечательно, что в меморандуме, запрещающим трансгендерам нести службу, содержится пометка о том, что «при определенных обстоятельствах, могут быть сделаны исключения».
Напомним, при администрации предыдущего президента США Барака Обамы было принято решение отменить запрет на службу трансгендеров в американской армии. Но реализация этого закона откладывалась несколько раз. Как пишет РИА, в американской армии, по разным оценкам, служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.
В документе подчеркивается, что служба в армии таких людей «представляет существенный риск для эффективности армии». Примечательно, что в меморандуме, запрещающим трансгендерам нести службу, содержится пометка о том, что «при определенных обстоятельствах, могут быть сделаны исключения».
Напомним, при администрации предыдущего президента США Барака Обамы было принято решение отменить запрет на службу трансгендеров в американской армии. Но реализация этого закона откладывалась несколько раз. Как пишет РИА, в американской армии, по разным оценкам, служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.
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