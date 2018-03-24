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    Исполнителя теракта в лондонском метро приговорили к пожизненному заключению

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    Исполнителя теракта в лондонском метро приговорили к пожизненному заключению

    Исполнителя теракта в лондонском метро приговорили к пожизненному заключению

    Исполнителя теракта в лондонском метро приговорили к пожизненному заключению
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Центральный криминальный суд Великобритании вынес приговор Ахмеду Хасану, признанному виновным в совершении теракта в лондонском метро в сентябре 2017 года.

    Телеканал Sky News сообщил, что приговоренный к пожизненному заключению выходец из Ирака Ахмед Хасан сможет подать прошение об освобождении из тюрьмы не раньше, чем через 34 года. Неделю назад Хасан был признан виновным в покушении на убийство при совершении теракта в поезде лондонского метро 15 сентября 2017 года.

    На момент совершения преступления Хасану было 18 лет. В Великобритании он проживал в семье пожилых приемных родителей, которые много лет занимались воспитанием усыновленных детей.

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    Взрывное устройство, спрятанное в ведре, оставленном у дверей вагона, сработало в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена. Самодельная бомба сработала не полностью, она была была начинена лезвиями, шурупами и металлической шрапнелью. В результате взрыва ранения и травмы получили более 50 человек.

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