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    В Мурманской области произошла железнодорожная авария

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    В Мурманской области произошла железнодорожная авария

    В Мурманской области произошла железнодорожная авария

    На Октябрьской железной дороге в Мурманской области с рельсов сошли 10 грузовых вагонов.

    Как сообщается на сайте регионального управлении МЧС РФ, авария на железной дороге у станции Выходной Мурманской области произошла около полуночи. С рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда.

    В результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за инцидента внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов. Пассажирам поездов №143 «Мурманск — Вологда» и №21 «Мурманск — Санкт-Петербург» придется добираться до станции Магнетиты на автобусах, расписание движения которых можно узнать на железнодорожных вокзалах.


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