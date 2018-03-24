В Мурманской области произошла железнодорожная авария

На Октябрьской железной дороге в Мурманской области с рельсов сошли 10 грузовых вагонов.
Как сообщается на сайте регионального управлении МЧС РФ, авария на железной дороге у станции Выходной Мурманской области произошла около полуночи. С рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за инцидента внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов. Пассажирам поездов №143 «Мурманск — Вологда» и №21 «Мурманск — Санкт-Петербург» придется добираться до станции Магнетиты на автобусах, расписание движения которых можно узнать на железнодорожных вокзалах.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако из-за инцидента внесены изменения в расписание движения пассажирских поездов. Пассажирам поездов №143 «Мурманск — Вологда» и №21 «Мурманск — Санкт-Петербург» придется добираться до станции Магнетиты на автобусах, расписание движения которых можно узнать на железнодорожных вокзалах.
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