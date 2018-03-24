СМИ: у Uber были проблемы с беспилотниками и до аварии в Аризоне

Американские СМИ утверждают, что компания Uber знала проблемах своих беспилотных автомобилей и до смертельного ДТП в Аризоне, в котором погибла велосипедистка.
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Газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что неприятности при испытаниях беспилотных автомобилей уже давно преследовали Uber.
Издание ссылается на внутренний отчет компании, согласно которому водителям-испытателям Uber приходилось брать на себя управление каждые 13 миль (около 20 километров). В то время, как автоматика конкурирующего проекта компании Google позволяет проехать без вмешательства человека около 5,6 тысяч миль (примерно 9 тысяч километров).
Особенно часто испытателям Uber приходилось перехватывать управление у компьютера при движении вблизи строек и рядом с многотонными грузовиками с с высокими бортами.
Напомним, 18 марта беспилотный автомобиль Uber в Аризоне насмерть сбил 49-летнюю велосипедистку. Кадры аварии позже были опубликованы американской полицией, которая не нашла нарушений в действиях автоматики. Следователи сообщили, что до столкновения велосипедистку не заметили ни камеры, ни пилот, находившийся в кабине испытываемого автомобиля. После этого происшествия
тестирование беспилотных автомобилей Uber было временно приостановлено.
Издание ссылается на внутренний отчет компании, согласно которому водителям-испытателям Uber приходилось брать на себя управление каждые 13 миль (около 20 километров). В то время, как автоматика конкурирующего проекта компании Google позволяет проехать без вмешательства человека около 5,6 тысяч миль (примерно 9 тысяч километров).
Особенно часто испытателям Uber приходилось перехватывать управление у компьютера при движении вблизи строек и рядом с многотонными грузовиками с с высокими бортами.
Напомним, 18 марта беспилотный автомобиль Uber в Аризоне насмерть сбил 49-летнюю велосипедистку. Кадры аварии позже были опубликованы американской полицией, которая не нашла нарушений в действиях автоматики. Следователи сообщили, что до столкновения велосипедистку не заметили ни камеры, ни пилот, находившийся в кабине испытываемого автомобиля. После этого происшествия
тестирование беспилотных автомобилей Uber было временно приостановлено.
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