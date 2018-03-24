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    Российские самбисты выиграли 6 золотых медалей в первый день Кубка мира

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    Российские самбисты выиграли 6 золотых медалей в первый день Кубка мира

    Российские самбисты выиграли 6 золотых медалей в первый день Кубка мира

    В первый день соревнований Кубка мира по самбо россияне стали обладателями шести золотых и четырех серебряных наград.

    Как передает ТАСС, в первый день состязаний Кубка мира по самбо, который проходит в Москве, у весовой категории до 60 кг. У женщин победу одержала Татьяна Казенюк. Остальные золотые награды завоевали Андрей Перепелюк, Виктор Осипенко, а также Александр Нестеров, Адам Тальдиев и Хадис Ибрагимов.

    В копилку сборной России также добавились четыре серебряные медали, которые завоевали Вера Лоткова, Артем Щербаков, Жанара Кусанова и Ольга Захарцова, и бронзовая награда Ивана Ложкина.

    Турнир завершится 24 марта.

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