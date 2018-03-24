ООН: число голодающих на планете превысило 124 млн человек

На заседании Совбеза ООН были озвучены страшные цифры:
из-за стихийных бедствий и роста военных конфликтов число голодающих людей на планете за два года возросло на 55%, превысив 124 млн человек.
Совет безопасности ООН провел совещание, посвященное взаимосвязи голода и военных конфликтов. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли признался, что у ООН не хватает средств на программу помощи голодающим.
Дэвид Бисли, глава Всемирной продовольственной программы ООН: «В 2015 году в мире насчитывалось 80 миллионов голодающих. В 2016 году — уже 108 миллионов, а по состоянию на 2017 год это число возросло до 124 миллионов. Мы не располагаем достаточными средствами… Наш бюджет составляет примерно 6 миллиардов долларов. Чтобы прокормить 108 миллионов, требуется 9–10 миллиардов долларов, а на 124 миллиона человек — и того больше».
По словам Бисли, главной причиной роста общего числа голодающих людей на планете стали стихийные бедствия, а также рукотворные конфликты. Например, военный конфликт в Сирии вызвал крупнейшую волну беженцев в современной истории. В Африке пески Сахары ежегодно наступают на полтора километра на юг, поглощая плодородные земли.
В Совбезе напомнили, что кризис с продовольствием остро стоит Йемене, Нигерии и Южном Судане, а также в Демократической Республике Конго и Сомали. И во всех этих странах голод был спровоцирован вооруженными конфликтами, цитирует ТАСС.
Дэвид Бисли, глава Всемирной продовольственной программы ООН: «В 2015 году в мире насчитывалось 80 миллионов голодающих. В 2016 году — уже 108 миллионов, а по состоянию на 2017 год это число возросло до 124 миллионов. Мы не располагаем достаточными средствами… Наш бюджет составляет примерно 6 миллиардов долларов. Чтобы прокормить 108 миллионов, требуется 9–10 миллиардов долларов, а на 124 миллиона человек — и того больше».
По словам Бисли, главной причиной роста общего числа голодающих людей на планете стали стихийные бедствия, а также рукотворные конфликты. Например, военный конфликт в Сирии вызвал крупнейшую волну беженцев в современной истории. В Африке пески Сахары ежегодно наступают на полтора километра на юг, поглощая плодородные земли.
В Совбезе напомнили, что кризис с продовольствием остро стоит Йемене, Нигерии и Южном Судане, а также в Демократической Республике Конго и Сомали. И во всех этих странах голод был спровоцирован вооруженными конфликтами, цитирует ТАСС.
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