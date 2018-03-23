СМИ: усы помешали Болтону стать госсекретарем США

Американская пресса пишет, что президент Трамп испытывает отвращение к усам своего нового советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп не выносит усы своего нового советника по национальной безопасности Джона Болтона. Журналисты утверждают, что усы Болтона повлияли на решение Трампа не назначать политика на пост госсекретаря США.
Также сообщается, что из-за усов Болтона Трамп долго колебался, прежде чем предложить ему место советника. Американские СМИ утверждают, что Трамп уже давно хотел пригласить Болтона на работу в Белом доме, но при этом неоднократно вышучивал его усы. Однако Болтон заявлял, что не собирается их сбривать.
Напомним, тема волосяного покрова знакома Трампу не понаслышке: прическа самого президента США уже много лет является объектом насмешек в прессе и шуток в соцсетях. Во время предвыборной кампании шутники вели блог от имени «прически Трампа». И не стихают споры по поводу того, настоящие ли волосы у президента США.
Трамп произвел очередную замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон станет советником по нацбезопасности, сменив Герберта Макмастера. До этого было объявлено об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В Белом доме объяснили перестановки необходимостью обновить команду в преддверии планируемой исторической встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Также сообщается, что из-за усов Болтона Трамп долго колебался, прежде чем предложить ему место советника. Американские СМИ утверждают, что Трамп уже давно хотел пригласить Болтона на работу в Белом доме, но при этом неоднократно вышучивал его усы. Однако Болтон заявлял, что не собирается их сбривать.
Напомним, тема волосяного покрова знакома Трампу не понаслышке: прическа самого президента США уже много лет является объектом насмешек в прессе и шуток в соцсетях. Во время предвыборной кампании шутники вели блог от имени «прически Трампа». И не стихают споры по поводу того, настоящие ли волосы у президента США.
Трамп произвел очередную замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон станет советником по нацбезопасности, сменив Герберта Макмастера. До этого было объявлено об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В Белом доме объяснили перестановки необходимостью обновить команду в преддверии планируемой исторической встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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