В Минобороны РФ сообщили, что при содействии российского Центра по примирению сторон в Сирии во время гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 103 тысяч человек.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии, генерал-майор: «Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 103 606 человек. Через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайам Аль-Вафедин вышло за день 6,5 тысячи человек. Всего с 28 февраля через этот коридор из города Дума вышло 21 тысяча 681 человек».
По ловам Евтушенко, российские военные продолжают отказывать гуманитарную помощь местным жителям. 22 марта на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц из Гуты российские военные выдали выдано более 1 тысячи продуктовых наборов и 2,6 тысячи порций горячей пищи.
Населению Алеппо раздали более 1 тонны свежего хлеба. А в провинции Дейр-эз-Зор жителям населенного пункта Маррат доставили питьевую воду. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 98 сирийцам, в том числе 34 детям, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Юрий Евтушенко: «Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 115 человек, в провинции Дейр-эз-Зор 537 человек».
Напомним, по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни боевики обстреливали гуманитарные коридоры и срывали вывод людей, но позже ситуация стабилизировалась. После прекращения военный действий в городе Дума 13 марта российским военным удалось обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам Сирии.
По ловам Евтушенко, российские военные продолжают отказывать гуманитарную помощь местным жителям. 22 марта на пунктах пропуска гуманитарных коридоров и в лагерях внутренне перемещенных лиц из Гуты российские военные выдали выдано более 1 тысячи продуктовых наборов и 2,6 тысячи порций горячей пищи.
Населению Алеппо раздали более 1 тонны свежего хлеба. А в провинции Дейр-эз-Зор жителям населенного пункта Маррат доставили питьевую воду. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 98 сирийцам, в том числе 34 детям, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Юрий Евтушенко: «Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 115 человек, в провинции Дейр-эз-Зор 537 человек».
Напомним, по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни боевики обстреливали гуманитарные коридоры и срывали вывод людей, но позже ситуация стабилизировалась. После прекращения военный действий в городе Дума 13 марта российским военным удалось обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам Сирии.
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