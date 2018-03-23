Маск удалил страницы своих компаний из Facebook

Американский предприниматель Илон Маск удалил из соцсети Facebook страницы своих компаний SpaceX и Tesla.
При попытке открыть эти страницы, каждая из которых имела примерно по 2,6 млн подписчиков, на экране появляется надпись «К сожалению, этот контент сейчас недоступен».
Решение отказаться от присутствия Facebook Маск принял после общения с пользователями Twitter. Один из них спросил, готов ли бизнесмен удалить страницу SpaceX, если он «мужчина». Маск ответил: «Я не знал, что такая страница была. Сделаем». Чуть позже ему сообщили о странице Tesla, и Маск согласился удалить и ее.
Все это произошло на фоне скандала вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которая оказывала консультативные услуги штабу Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Фирму обвинили в том, что она она собирала персональные данные пользователей Facebook, чтобы влиять на политические процессы.
Решение отказаться от присутствия Facebook Маск принял после общения с пользователями Twitter. Один из них спросил, готов ли бизнесмен удалить страницу SpaceX, если он «мужчина». Маск ответил: «Я не знал, что такая страница была. Сделаем». Чуть позже ему сообщили о странице Tesla, и Маск согласился удалить и ее.
Все это произошло на фоне скандала вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которая оказывала консультативные услуги штабу Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Фирму обвинили в том, что она она собирала персональные данные пользователей Facebook, чтобы влиять на политические процессы.
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