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    Трамп подписал бюджет США на 1,3 трлн долларов

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп подписал бюджет США на 1,3 трлн долларов

    Трамп подписал бюджет США на 1,3 трлн долларов

    Трамп подписал бюджет США на 1,3 трлн долларов
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета после критики и угроз вето.

    Американский президент подписал проект федерального бюджета на остаток финансового года, который завершится 30 сентября. Объем бюджета составляет 1,3 трлн долларов.

    При этом во время церемонии в Белом доме Трамп подчеркнул, что документу «всего лишь несколько часов», и заявил, что больше не будет подписывать подобные законы, передает ТАСС.

    Дональд Трамп, президент США: «В связи с тем, что это вопрос национальной безопасности, я подписал этот законопроект о бюджете. Но я сказал Конгрессу, что я больше не подпишу подобный законопроект снова. Я не сделаю этого опять».

    Надо сказать, что Сенат Конгресса США принял закон о бюджете уже в ночь на пятницу. В том случае, если бы президент не подписал его, то уже в полночь у амеканских госучреждений не осталось бы средств для продолжения работы.

    В бюджете заложено крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов. Они вырастут на 80 млрд долларов — до 700 млрд долларов. Также в бюджете говорится о выделении 250 млн долларов на «борьбу с влиянием России» и еще 200 млн — на военную помощь Украине.

    Однако возмущение у Трампа вызвало не это. Ранее американский президент пригрозил наложить вето на документ, так как он не предполагает выделения 25 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, у Трампа возникли разногласия с демократами по программе защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте.

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