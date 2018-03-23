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    Актеры Театра Комиссаржевской на юбилей худрука подарили капустник. Санкт-Петербург, театр, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктеры Театра Комиссаржевской на юбилей худрука подарили капустник

    Актеры Театра Комиссаржевской на юбилей худрука подарили капустник

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    Актеры Театра Комиссаржевской на юбилей худрука подарили капустник

    Актеры Театра Комиссаржевской на юбилей худрука подарили капустник

      На сцене Театра имени Комиссаржевский поздравляют художественного руководителя коллектива. Виктор Новиков отмечает 75-летие.

      В капустнике коллеги будут говорить о том, насколько притягательна личность Новикова для окружающих. Виктор Абрамович умеет дружить и с обычными людьми, и с такими гениями как Иосиф Бродский и Михаил Барышников.

      Он открыл для театрального мира Григория Горина, на подмостки Театра Комиссаржевской Новиков приглашал таких режиссеров как Юлиан Панич, Михаил Казаков и Вениамин Смехов.

      Фотографии и видеозаписи расскажут о Новикове-театроведе, ставшем сперва завлитом у легендарного Агамирзяна, а потом и возглавившем труппу художественным руководителем.

      Ефим Каменецкий, народный артист России, актер Театра им. Комиссаржевской: «В театре, безусловно, есть взаимная доброта по отношению к худруку».

      Владимир Крылов, актер Театра им. Комиссаржевской: «Виктор Абрамович прекрасный, коммуникабельный, остроумный и располагающий к себе художественный руководитель».

      Все актеры безумно любят своего худрука за атмосферу демократичности и творческой свободы, которая царит в театре уже более четверти века.

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