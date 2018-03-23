Актеры Театра Комиссаржевской на юбилей худрука подарили капустник

На сцене Театра имени Комиссаржевский поздравляют художественного руководителя коллектива. Виктор Новиков отмечает 75-летие .

В капустнике коллеги будут говорить о том, насколько притягательна личность Новикова для окружающих. Виктор Абрамович умеет дружить и с обычными людьми, и с такими гениями как Иосиф Бродский и Михаил Барышников.



Он открыл для театрального мира Григория Горина, на подмостки Театра Комиссаржевской Новиков приглашал таких режиссеров как Юлиан Панич, Михаил Казаков и Вениамин Смехов.



Фотографии и видеозаписи расскажут о Новикове-театроведе, ставшем сперва завлитом у легендарного Агамирзяна, а потом и возглавившем труппу художественным руководителем.



Ефим Каменецкий, народный артист России, актер Театра им. Комиссаржевской: «В театре, безусловно, есть взаимная доброта по отношению к худруку».



Владимир Крылов, актер Театра им. Комиссаржевской: «Виктор Абрамович прекрасный, коммуникабельный, остроумный и располагающий к себе художественный руководитель».



Все актеры безумно любят своего худрука за атмосферу демократичности и творческой свободы, которая царит в театре уже более четверти века.