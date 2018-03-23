В России остановили последнюю большую мартеновскую печь

Остановлена последняя в России мартеновская печь — из тех, что только на Выксунском металлургическом заводе дали стране 25 миллионов тонн стали. Эхо этих цехов катится по всей стране, причем в прямом смысле: в Выксе делают железнодорожные колеса. Но сейчас технологию их производства перестраивают на новые рельсы.

897 промышленность

Мартеновские печи, которые в XIX столетии стали локомотивными топками для мировой тяжелой промышленности, окончательно уходят в прошлое. Слишком долго выплавляется сталь. И экологических требований этот метод уже не выдерживает. Людям, чтобы работать с мартенами, и самим нужно было иметь стальные нервы и железный характер. Из мартеновских печей выплавлялась своя суровая эстетика.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.