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    В России остановили последнюю большую мартеновскую печь. промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России остановили последнюю большую мартеновскую печь

    В России остановили последнюю большую мартеновскую печь

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    В России остановили последнюю большую мартеновскую печь

    В России остановили последнюю большую мартеновскую печь

    В России остановили последнюю большую мартеновскую печь

      Остановлена последняя в России мартеновская печь — из тех, что только на Выксунском металлургическом заводе дали стране 25 миллионов тонн стали. Эхо этих цехов катится по всей стране, причем в прямом смысле: в Выксе делают железнодорожные колеса. Но сейчас технологию их производства перестраивают на новые рельсы.

      Мартеновские печи, которые в XIX столетии стали локомотивными топками для мировой тяжелой промышленности, окончательно уходят в прошлое. Слишком долго выплавляется сталь. И экологических требований этот метод уже не выдерживает. Людям, чтобы работать с мартенами, и самим нужно было иметь стальные нервы и железный характер. Из мартеновских печей выплавлялась своя суровая эстетика.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

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