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    Юнкер заявил о желании Европы улучшить отношения с Россией. Великобритания, дипломатия, Европейский союз, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮнкер заявил о желании Европы улучшить отношения с Россией

    Юнкер заявил о желании Европы улучшить отношения с Россией

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    Юнкер заявил о желании Европы улучшить отношения с Россией

    Юнкер заявил о желании Европы улучшить отношения с Россией

      Тереза Мэй на саммите в Брюсселе призвала европейских лидеров последовать примеру Великобритании и выдворить сотрудников российских дипмиссий.

      Есть такие страны, которых и убеждать не надо. Они готовы выслать российских дипломатов и без дела Скрипаля и просьб Лондона. Как дипломатично заявил председатель Евросовета Дональд Туск, таких стран будет больше чем одна, но и далеко не вся группа. Совершенно очевидно, что примеру Лондона последуют Литва, Латвия и Эстония. К ним могут присоединиться Польша, Чехия и Франция. Решение об этом появится в понедельник.

      Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы согласились с мнением британцев, что Россия весьма вероятно несет ответственность за этот инцидент. Посол ЕС уже был отозван из Москвы для консультаций в Брюссель. Теперь мы будем обсуждать дальнейшие меры».

      Многие страны колеблются, вроде и поддержать старшего британского брата надо, но и портить отношения с Россией не особо хочется. Речь, например, идет о Румынии или Финляндии. Ее лидеры четко сказали: мы будем действовать в контексте решений, которые примут остальные. Но в Европе есть те, кому решения Лондона или Брюсселя не указ.

      Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Мы солидарны с Великобританией и решительно осуждаем инцидент с отравлением Скрипаля. Однако высылать из Австрии российских дипломатов мы не будем».

      Уже известно, что примеру Австрии последую Бельгия, Италия, Венгрия и Хорватия. В любом случае, как было объявлено сегодня, к обсуждению ситуации со Скрипалем ЕС вернется лишь в июне, когда будут хоть какие-то официальные результаты расследования.

      Ну а сам саммит завершился фразой главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил, что осуждение европейскими странами отравления в Солсбери не означает, что они ставят крест на попытках улучшить отношения с Россией.

      Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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