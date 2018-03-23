Шакира пожаловалась в полицию на преследующего ее фотографа

Шакира обратилась в каталонскую полицию с требованием избавить ее от назойливого папарацци.
Знаменитая колумбийская певица рассказала, что фотограф уже на протяжении двух лет преследует ее. При этом в последние месяцы слежка усилилась.
Фотограф следит не только за певицей, но и за ее детьми, которых даже доводил до слез. Кроме того, он роется в ее мусоре.
В связи с этим Шакира решила обратиться в полицию с требованием выдать постановление о запрете на приближение, пишет La Vanguardia.
Фотограф следит не только за певицей, но и за ее детьми, которых даже доводил до слез. Кроме того, он роется в ее мусоре.
В связи с этим Шакира решила обратиться в полицию с требованием выдать постановление о запрете на приближение, пишет La Vanguardia.
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